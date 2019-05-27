مباشرة بعد التراويح.. سيارة بالناظور تدهس 6 سيدات إحداهن حامل

دهست سيارة نفعية، أمس الأحد، بضواحي الناظور، 6 نساء مباشرة بعد خروجهن من صلاة التراويح على مستوى الطريق الرابطة بين العروي وأزغنان، وخلف ذلك إصابة سيدة حامل وطفلة تبلغ من العمر 12 عاما بجروح خطيرة، فيما حالة النساء الأربعة الأخريات مستقرة.

وكشفت المعطيات المتوفرة أن السائق كان يسير بسرعة كبيرة على متن سيارته من نوع “رورنو19″، قبل أن يدهس السيدات الستة، حيث نزل من عربته ولاذ بالفرار، دون معرفة مكانه لحدود اللحظة.

وأضافت المعطيات ذاتها، أن الضحايا تم نقلهم إلى مستشفى محمد السادس بالعروي من أجل تلقي العلاجات الضرورية، فيما فتحت الشرطة تحقيقا في الموضوع لمعرفة ظروف وملابسات الحادثة.