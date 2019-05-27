بحضور حمد الله..رونار يكشف عن قائمة المنتخب لـ “كان2019”

أعلن هيرفي رونار مدرب المنتخب الوطني المغربي، صباح اليوم الإثنين، عن قائمة 27 لاعباً الأولية المدعوة إلى الدخول إلى معسكر إعداديـ تأهباً لخوض نهائيات كأس أمم إفريقيا 2019، التي ستقام في مصر في الفترة الممتدة من 21 يونيو وإلى غاية 19 يوليوز.
واختار رونار 27 لاعباً، سيشارك في معسكر المعمورة، بحضور نجم النصر السعودي، عبد الرزاق حمد الله، الذي عاد لقائمة الأسود بعد غياب طويل عن المنافسات.
في حين جاءت باقي الأسماء كالاتي:
منير المحمدي
ياسين بونو
رضا التكناوتي
عبد العالي المحمدي
مروان داكوستا
غانم سايس
عبد الحميد يونس
مهدي بنعطية
أشرف حكيمي
يوسف أيت بناصر
كريم الأحمدي
مبارك بوصوفة
مهدي بوربيعة
يونس بلندة
فيصل فجر
عبد الرزاق حمد الله
نور الدين أمرابط
حكيم زياش
نصير مزراوي
يوسف النصيري
سفيان بوفال
نبيل درار
امبارك بوصوفة
خالد بوطيب
كريم بعدي
امين حاريث
أسامة الإدريسي
أيوب الكعبي
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