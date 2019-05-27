الأمن الإسباني يكشف ملابسات تشويه وجه قاصر مغربي بحمض “الأسيدّ

تمكن الأمن الإسباني، الأسبوع الماضي، من إلقاء القبض على المشتبه فيه، الذي اعتدى على قاصر مغربي بحمض الأسيد، مطلع ماي الجاري، بالقرب من منزله في بلدة كاسبي، التابعة إلى مقاطعة سرقسطا في إسبانيا.

وكشف موقع “هافنتن بوست” أن المشتبه فيه عرض على أنظار القضاء، الخميس الماضي، ويتابع بتهمة “محاولة القتل”، لكنه فضل الالتزام بحق الصمت، الذي تكفله القوانين الإسبانية.

وأضاف الموقع ذاته أن الهجوم على القاصر كان بسبب تصفية حسابات شخصية بين شقيق القاصر، والمشتبه في ارتكابه الاعتداء، بسبب ديون متراكمة عليه، والتي عجز عن تسديدها، وهو الأمر، الذي دفعه إلى مغادرة إسبانيا نحو ألمانيا في يناير الماضي، مشيرا إلى أن زوجته، أيضا، تتعرض للتهديد نفسه.

وكان الضحية قد تعرض إلى نسبة حروق تجاوزت 70 في المائة في أجزاء متفرقة من جسده، شملت وجهه، ورقبته، ما أدخله في غيبوبة، قبل أن يستيقظ منها، قبل أيام، حيث يتماثل للشفاء في إحدى المستشفيات في سراقسطا.