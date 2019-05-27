تعرف على أول مسجد في الإسلام أقيمت فيه صلاة الجمعة

تحتضن المدينة المنورة الكثير من المساجد والمواقع التاريخية الإسلامية تحوي قصصا وأحداثا من السيرة النبوية.

ومن هذه المواقع “مسجد الجمعة” الذي يكتسب مكانة خاصة في التراث الإسلامي، إذ ارتبطت نشأته بهجرة الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة إلى المدينة المنـورة التي وصل إليهـا يـوم الاثنين 12 ربيع الأول من العام الهجري الأول، حيث أقام عليه الصلاة والسلام في قباء أربعة أيام حتى صباح يوم الجمعة الموافق لـ16 من شهر ربيع أول من العام نفسه، ثم خرج صلى الله عليه وسلم متوجهًا إلى المدينة المنورة.

وعلى مقربة من محل إقامته بقباء أدركته صلاة الجمعة فصلاها في بطن (وادي الرانوناء)، وقد حدّد المكان الذي صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الجمعة، وسمي بعد ذلك بمسجد الجمعة.