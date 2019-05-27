عكا: اتهام شابين بسرقة أجهزة كهربائية وعطور بـ100 ألف شيكل

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قدمت النيابة العامة، مؤخرا، لائحة اتهام ضد شابين من سكان مدينة عكا نسبت إليهما 9 تهم، بينها: السرقة من شركة الكهرباء، مستحضرات التجميل والعطور في أنحاء البلاد، والتي قدرت بمئات آلاف الشواكل.

ووفقا لادعاء الشرطة: "أجرت الشرطة الإسرائيلية، في الأسابيع الأخيرة، تحقيقا واسع النطاق، وفي نهايته، تم تقديم لائحة اتهام ضد شابين في سنوات الثلاثينيات من عمريهما من سكان مدينة عكا، وذلك بشبهة سرقة أجهزة كهربائية وعطور من الشبكات المنتشرة في البلاد، والتي تُقدر بـ100.000 شيكل".

وقُدّم بلاغ، قبل عدة أسابيع، في مركز الشرطة بحيفا بشأن سرقات والتي نُفذت في عدة محلات تجارية في البلاد، ومنها: مغدال هعيمك، حيفا، هرتسليا، كريات أونو وتل أبيب. وخلال تحقيقات أجريت، تم اعتقال مشتبهين من سكان عكا، حيث تم تمديد اعتقالهما من مرة لأخرى في محكمة الصلح في حيفا، حتى تم تقديم لائحة اتهام ضدهما، حيث نُسبت إليهما تهمة السرقة وتم طلب تمديد اعتقالهما حتى الانتهاء من الإجراءات القانونية ضدهما.



