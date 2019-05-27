القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصبح الشاب القطري فهد بادار، أول عربي يصل إلى قمتَي "إيفرست" و"لوتسي" خلال الرحلة نفسها، وفق ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء.
وقالت وزارة الثقافة والرياضة القطرية عبر حسابها الرسمي في "تويتر" إن "فهد بادار بات ثاني قطري يصل إلى قمة إيفرست، وأول عربي يصل إلى القمتين في نفس الرحلة".
وأصبح بادار أول عربي يدخل التاريخ بصحبة 30 شخصا؛ وصلوا إلى قمتي إيفرست، أعلى جبل في العالم، ولوتسي رابع أعلى جبل عالميا، خلال 24 ساعة.
وكان بادار قد غرّد في الـ17 من أيار/ مايو، في مستهل مغامرته الفريدة، عبر حسابه في "تويتر"، وتعهد برفع علم بلاده فوق القمتين الجبليتين.
كانت هذه تفاصيل خبر فهد بادار.. أوّل عربي يصل لقمتَي إيفرست ولوتسي برحلة واحدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.