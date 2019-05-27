فهد بادار.. أوّل عربي يصل لقمتَي إيفرست ولوتسي برحلة واحدة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصبح الشاب القطري فهد بادار، أول عربي يصل إلى قمتَي "إيفرست" و"لوتسي" خلال الرحلة نفسها، وفق ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء.

وقالت وزارة الثقافة والرياضة القطرية عبر حسابها الرسمي في "تويتر" إن "فهد بادار بات ثاني قطري يصل إلى قمة إيفرست، وأول عربي يصل إلى القمتين في نفس الرحلة".

وأصبح بادار أول عربي يدخل التاريخ بصحبة 30 شخصا؛ وصلوا إلى قمتي إيفرست، أعلى جبل في العالم، ولوتسي رابع أعلى جبل عالميا، خلال 24 ساعة.

وكان بادار قد غرّد في الـ17 من أيار/ مايو، في مستهل مغامرته الفريدة، عبر حسابه في "تويتر"، وتعهد برفع علم بلاده فوق القمتين الجبليتين.