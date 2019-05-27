ترامب: أميركا لا تسعى إلى تغيير النظام في إيران

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، اليوم الإثنين، إن "الولايات المتحدة لا تسعى إلى تغيير النظام في إيران"، في حين أن التوترات بين البلدين تتصاعد مع نشر واشنطن قوات إضافية في منطقة الشرق الأوسط.

وتحدث الرئيس الأميركي عن إمكانية إجراء محادثات مع إيران، وذلك خلال لقاء مع رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، الذي يدرس حسب وسائل إعلام إمكانية القيام بزيارة إلى طهران.

وقال ترامب في في طوكيو: "أعرف العديد من الأشخاص من إيران. إنهم أشخاص رائعون، إيران لديها فرصة أن تكون بلدا رائعا مع القيادة نفسها".

وأضاف: "نحن لا نسعى إلى تغيير النظام، أريد فقط أن أوضح ذلك. نسعى إلى زوال الأسلحة النووية". وتابع "لا أسعى لإيذاء إيران على الإطلاق".

وتابع ترامب: "سنرى ما سيحدث، لكنني أعرف أمرا مؤكدا هو" أن آبي الذي يفكر في زيارة إيران، على علاقة وثيقة مع القادة الإيرانيين"، مؤكدا أن "لا أحد يريد رؤية أمور فظيعة تحدث".

Advertisements

وكرر الرئيس الأميركي ن انتقاداته لـ"الاتفاق الإيراني"، لكنه قال إنه منفتح على مفاوضات جديدة. وأضاف خلال المؤتمر الصحافي المشترك مع رئيس الوزراء الياباني "أعتقد أننا سنبرم اتفاقا مع طهران".

وكان ترامب أعلن الجمعة أنّه أمر بإرسال 1500 جندي إضافي إلى الشرق الأوسط، في قرار يأتي في غمرة التوتر المتزايد حدة بين الولايات المتحدة وإيران.

وجاء الإعلان في الوقت الذي تشهد فيه العلاقات المتوترة أصلا بين واشنطن وطهران، تصعيدا منذ مطلع الشهر الحالي بعد أن علقت إيران بعض التزاماتها بموجب اتفاق حول برنامجها النووي أبرم في 2015 بعد عام على انسحاب واشنطن منه في حين شددت إدارة ترامب عقوباتها على الاقتصاد الإيراني.