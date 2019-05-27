مؤسس "هواوي" يعارض ردا صينيا يستهدف شركة "آبل"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قال مؤسس شركة هواوي تكنولوجيز ورئيسها التنفيذي، رين تشنغ في، إنه يستبعد ردا من بكين يستهدف شركة آبل، وفق ما أوردت وكالة "رويترز" للأنباء.

وذكر رين أنه سيعارض أي خطوة من هذا القبيل من جانب الصين ضد الشركة المنتجة لهواتف الآيفون.

وقال بعد سؤاله عن دعوات البعض في الصين لاستهداف آبل بإجراء انتقامي، إنه سوف "يحتج" على أي خطوة من هذا القبيل إذا اتخذتها بكين.

وقال في مقابلة مع وكالة بلومبرج: "ذلك (الرد الصيني على آبل) لن يحدث أولا وقبل أي شيء وإن حدث سأكون أول المعترضين".

وأقر بأن القيود على التصدير من قبل إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ستقلص تفوقا استمر عامين حققته الشركة على منافسيها لكن أضاف أن الشركة سوف تكثف إمداداتها من الرقائق أو أنها ستجد بدائل للتفوق في مجال الهواتف الذكية والجيل الخامس.