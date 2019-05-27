شكرا لقرائتكم خبر عن قرقاش: فكر الأمير محمد بن سلمان المنظم واطلاعه الجامع يشع في حديثه والان مع التفاصيل

علق وزير الدولة للشئون الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة، أنور قرقاش، على لقائه بولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان اليوم الإثنين، أيار 27، 2019.

وكتب قرقاش، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: تشرفت مجددا بلقاء سمو الأمير محمد بن سلمان ضمن وفد سمو الشيخ حمدان بن محمد في زيارته للسعودية الشقيقة، وشدًني الحوار والإيجابية والطموح.

وأضاف الوزير الإماراتي: فكر الأمير المنظم واطلاعه الجامع وعقلية الممكن تشع في حديثه، نغبط السعودية على رؤية الإقدام والتفاؤل والمستقبل المشرق.