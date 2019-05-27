شكرا لقرائتكم خبر عن "البحسني" يشيد بإبداعات الشباب وتشريفهم لحضرموت في مختلف الفعاليات والان مع التفاصيل

أشاد محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، بإبداعات الشباب وتشريفهم لحضرموت في مختلف الفعاليات والمحافل الخارجية .

جاء ذلك خلال لقائه بمكتبه اليوم بالمكلا، المخترع الشاب عوض خالد باحميش من مديرية غيل باوزير الحائز على ميداليتين ذهبية وفضية في معرض ITEX العالمي في العاصمة الماليزية كوالالمبور لعام 2019، الذي شهد مشاركة أكثر من 170 دولة وأكثر من ١٠٠٠ مخترع على مستوى العالم.

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وهنأ المحافظ ، المخترع باحميش بإنجازه في ذلك المحفل العالمي نظير اختراع من شأنه الإسهام في حل مشكلة تسمّم الأغذية المجمّدة أطلق عليه (عين الثلج) Ice Eye ، وهو عبارة عن كاشف يوضع على الغلاف الخارجي للطعام المجمّد ، يتم عبره التعرّف حول صلاحية منتج الطعام من عدمه.

وأكد المحافظ دعم السلطة المحلية واهتمامها بالشباب المبدع في شتى المجالات .

المخترع باحميش أعرب عن شكره للمحافظ لرعايته للشباب وتشجيعه لابتكاراتهم المختلفة ، وقدّم للمحافظ لمحة عن المشاركة الخارجية والمعرض الدولي بماليزيا .