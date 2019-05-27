شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات أفضل وجهة للسياح الأوروبيين بمنطقة دول مجلس التعاون والان مع التفاصيل

حافظت الإمارات على مكانتها كأفضل وجهة للسياح الأوروبيين في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، إذ تشير التوقعات إلى أن عدد السياح القادمين إليها سيبلغ نحو 8.3 مليون سائح بحلول عام 2023، وفقا للعين الإخبارية.

جاء ذلك في أحدث البيانات الصادرة عن مجموعة "إكسبيديا" للسياحة، والتي أكدت أن الإمارات لا تزال وجهة حيوية للمسافرين الدوليين بعد ملاحظة النمو الكبير في الطلب من البلدان والمناطق الجديدة القادمة لزيارة الإمارات.

وكشفت البيانات عن أن عدد السياح القادمين من المملكة المتحدة وفرنسا تصدر قائمة حجوزات السفر الأوروبية إلى الإمارات في الربع الأول من العام الجاري 2019، وشهدت فرنسا زيادة سنوية في حجوزات السفر بنسبة بلغت 40%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

فيما شهدت المملكة المتحدة زيادة سنوية في حجوزات السفر بنسبة بلغت نحو 15% من السياح على أساس مشاركة الغرف الفندقية وبمعدل زيادة سنوية قدرها 5%.

وأظهرت البيانات نموا ملحوظا في عدد حجوزات الباقات للمسافرين القادمين من أيرلندا بنسبة زيادة سنوية بلغت 40% تليها السويد بزيادة سنوية قدرها 30%.

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الإمارات الأولى عربيا في مؤشر الانفتاح الاقتصادي العالمي

واستقبلت دبي نحو 3.14 مليون سائح عالمي في شهري يناير وفبراير من العام الجاري مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي الذي استقبلت فيه 3.05 مليون سائح، فيما استقبلت في عام 2017 نحو 3.01 مليون سائح وفي 2016 نحو 2.68 مليون سائح.

وفي هذا الإطار، قالت باولا دي كيجزر المدير الأول لسوق الشرق الأوسط والمحيط الهندي وأفريقيا واليونان وتركيا في "إكسبيديا" إن هذه البيانات الحديثة تؤكد أن دولة الإمارات لا تزال وجهة حيوية للمسافرين الدوليين.

واستقبلت مطارات الإمارات، خلال العام الماضي، 129 مليون مسافر، بنمو 2%، مقارنة بـ126.5 مليون مسافر خلال عام 2017، بحسب بيانات الهيئة العامة للطيران المدني.

ووفقا لمؤشرات تقارير التنافسية العالمية عام 2018، فقد احتلت الإمارات المركز الأول عالمياً في مؤشر أولوية قطاع السياحة والسفر لدى حكومة الإمارات، ومؤشر استدامة التنمية في قطاع السياحة والسفر، ومؤشر فعالية التسويق لجذب الزائرين، ومؤشر البنية التحتية لقطاع السياحة، ومؤشر تواجد كبرى شركات تأجير السيارات، ومؤشر جودة الطرق، إضافة إلى المركز الثاني عالمياً في مؤشر الأمن والأمان، والمركز الثالث عالمياً في مؤشر البنية التحية لقطاع الطيران.

وتأتي هذه النتائج المبشرة لتؤكد نجاح الخطط والاستراتيجيات التي اعتمدتها الإمارات لتطوير قطاعها السياحي والقائمة على تبني التوجهات المستقبلية والعالمية بالتركيز على السياحة المسؤولة والاستدامة، وترسيخ هذه الثقافة لدى الوجهات السياحية المحلية، والتركيز على الابتكار والتحول الرقمي في هذا القطاع لزيادة الإيرادات والنمو، وتعزيز فرص الشركات الصغيرة والمتوسطة.