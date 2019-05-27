شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الجيش تستعيد السيطرة على مواقع جديدة في الزاهر بالبيضاء والان مع التفاصيل

قالت مصادر محلية إن قوات الجيش تمكنت من استعادة السيطرة على مواقع جديدة في منطقة الزاهر بمحافظة البيضاء. واستعادت القوات الیمنیة السیطرة على مواقع كانت تمركز فیھا المیلیشیا الإرھابیة في تبتي الحمراء والقناصین ومواقع أخرى في جبل الأریل الواقع بین منطقتي السوادنة وقربة في آل حمیقان بمدیریة الزاھر. وذكر مصدر عسكري یمني، لموقع "سبتمبر" التابع للقوات المسلحة الیمنیة، أن المیلیشیا الحوثیة تكبدت خسائر كبیرة في الأرواح والعتاد، وأسر أحد عناصرھا خلال المعارك.

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