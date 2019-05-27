شكرا لقرائتكم خبر عن مسهور يشيد بحديث البحسني عن عدم توفير الحكومة مشتقات نفطية لكهرباء الساحل والان مع التفاصيل

قال الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الجنوبي، هاني مسهور: أخيراً تحدث محافظ حضرموت اللواء فرج البحسني عن عدم سداد الحكومة لالتزاماتها المالية لتوفير المشتقات النفطية لكهرباء الساحل الحضرمي. وتابع في تغريدة بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر حقيقة تأخرت وتحمل الرجل ما لا يطيق أمام الناس. وأضاف مسهور: بدون أن تحصل حضرموت على حقها السيادي في ثروتها فأن التحرير سيظل منقوصاً".

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