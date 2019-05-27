شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة الفرنسية تعتقل مشتبها به في انفجار وقع الأسبوع الماضي بمدينة ليون والان مع التفاصيل

اعتقلت الشرطة الفرنسية، الإثنين، مشتبها به في انفجار وقع الأسبوع الماضي، باستخدام حقيبة ملغومة في مدينة ليون، وسط البلاد، ما أسفر عن إصابة 13 شخصا، وفقا للعين الإخبارية.

وقبل أيام، قالت مصادر بالشرطة الفرنسية ورئيس بلدية المدينة دينيس بروكلييه، إن المشتبه به ظهر في تسجيل كاميرا مراقبة وهو يترك حقيبة أمام مخبز قبل وقت قصير من وقوع الانفجار.

وكان مسؤولون بوزارة الداخلية قالوا في بادئ الأمر إن 8 أشخاص أصيبوا لكن مصادر بالشرطة قالت، في وقت لاحق، إن المصابين 13 دون إصابات خطيرة.

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ووصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الحادث بأنه "هجوم" لم يسفر عن سقوط قتلى.

وقال مسؤولون إن مدعي باريس لمكافحة الإرهاب فتح تحقيقا في الحادث، مشيرين إلى أن الشرطة تتعامل مع الانفجار باعتباره شروعا في القتل.

وأدانت دولة الإمارات العربية المتحدة بشدة حادث انفجار الطرد المفخخ الذي استهدف أحد شوارع مدينة ليون، مساء الجمعة.