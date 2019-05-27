الإرياني: جريفيث يقود أكبر عملية تضليل للمجتمع الدولي

قال وزير الاعلام معمر الارياني ان المبعوث الاممي جريفيث يقود اكبر عملية تضليل للمجتمع الدولي ومجلس الامن.

وأوضح الارياني في تصريحات صحفية أن المبعوث الدولي لليمن مارتن غريفيث استمر بعقد لقاءات ثنائية مع زعيم ‎المليشيا الحوثية الانقلابية طيلة الفترة الماضية، رغم كونه أحد المشمولين بالعقوبات الدولية تحت الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة لدوره في اعاقة وتخريب العملية السياسية باليمن.

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‏وأشار الارياني أن هذه اللقاءات التي تمت دون تفويض من مجلس الامن،وتوجيه المبعوث الدولي الشكر لزعيم ‎المليشيا الحوثية المدعومة من إيران في جلسة مجلس الأمن الاخيرة، تمثل سابقة خطيرة في تاريخ الأمم المتحدة، وتثير الكثير من علامات الاستفهام حول توافق اداء بعثتها في اليمن مع القانون الدولي وميثاق وأنظمة عمل الأمم المتحدة.

‏وقال الإرياني أن الأمر ذاته ينطبق على الإفادة الاخيرة للسيد مارتن غريفث لمجلس الأمن بخصوص مسرحية الانسحابات الأحادية من موانئ الحديدة، والذي تم دون تنسيق او اشراف ورقابة من الحكومة الشرعية حسب الاتفاق.

مشيرا إلى أن تلك الإفادة اعتساف للحقيقة واكبر عملية تضليل للمجتمع الدولي والامم المتحدة ومجلس الامن منذ إنشائها.