أدريان: استهداف مليشيا الحوثي مكة أمر في غاية الخطورة

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قال الأمين العام المساعد للجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بالحزب الاشتراكي الفرنسي لوكاس أدريان، إن استهداف ميليشيا الحوثي للحرم المكي، ومحاولة تخريبه في وقت تجمع موسمي للمسلمين- عمرة رمضان- أمر في غاية الخطورة، يعني أن هذه الميليشيا الإرهابية لا تراعي أي قوانين أو مواثيق أو حتى أخلاقيات إنسانية، رغم أنهم للأسف ينتمون للدين نفسه الذي استهدفوا مقدساته بشكل سافر في محاولة لإحداث مجزرة إنسانية، غير عابئين بالمجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية ولا الشعوب الإسلامية، ما يظهر حالة تحدٍ سافر للجميع، يجب أن يرد عليها بحسم. ونقلت صحيفة "البيان" عن أدريان قوله: التباطؤ أو التقاعس في ملاحقة هؤلاء على جرائمهم في اليمن وضد المنشآت المدنية في السعودية بواسطة أسلحة مُهربة إليهم وغير شرعية وصلتهم من إيران وتحالف الشر في المنطقة، أدى إلى تدمير اليمن وقتل آلاف الأبرياء، فتمادوا وتمادوا وباتوا يهددون الجميع، بما في ذلك دول أوروبا وأمريكا، وأضاف: هذه الأسلحة الإجرامية التي تمتلكها الميليشيا الإرهابية بات مصوباً تجاه السفن التجارية وسفن شحن النفط الذاهبة من أوروبا إلى الخليج والآتية من الخليج إلى أوروبا، الأمر بات مقلقاً للغاية.

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