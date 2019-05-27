شكرا لقرائتكم خبر عن دبلوماسي فرنسي: مليشيا الحوثي تعمل لصالح قوى شريرة في المنطقة والان مع التفاصيل

قال لوران فاليوينا، الدبلوماسي السابق بوزارة الخارجية الفرنسية والباحث في الأكاديمية الوطنية الفرنسية للعلوم السياسية، إن العلاقات الدولية برمتها باتت مهددة من ميليشيا إرهابية متواضعة القوة، باتت تعمل لصالح قوى شريرة في المنطقة وهي إيران فتضرب منشآت وأهدافاً تخص دول أخرى لخلق حالة من الزعزعة والتوتر المقصود لإبعاد الأنظار عن الشيطان الأعظم أو الشرير الأكبر، وحصر الأزمة في اليمن ومنطقة الخط الملاحي من قناة السويس حتى الخليج العربي، هذه الخطة واضحة تماماً، وضرب أهداف في السعودية وخاصة الأماكن المقدسة الهدف منها خلق حالة «فزع» في المنطقة وفي العالم الإسلامي، لخلق حالة لغط ضد «تأديب إيران» وميليشياتها في المنطقة، هو تكتيك «غبي» من الناحية السياسية والعسكرية، وثمنه غالٍ بالنسبة للشعب اليمني، الذي عانى كثيراً ومازال يعاني من سياسات وتكتيكات الحوثي التي لا تخدم إلا إيران، وهؤلاء الذين يسعون لخلق «امبراطوريات» بائدة فات عهدها وزمنها.

وتابع: كلها مخططات معلومة ولن يتحقق منها أي شيء، رغم الإرهاب وتوسع رقعته ليطول المملكة العربية السعودية ومصر والبحرين، ويقيناً سوف تتوصل المملكة العربية السعودية من خلال التحقيقات مع الخلية الإرهابية التي تم ضبطها أخيراً لمعلومات مهمة ينتظرها الرأي العام الدولي لكشف قُبح وجه الشيطان الأعظم، وكذلك تخريب 4 سفن في خليج عمان، واستهداف خطوط نفط في السعودية، كلها حوادث الهدف منها زعزعة استقرار المنطقة وخلق حالة هرج تصب في مصلحة إيران، وهذا لم يتحقق ولن يتحقق.