إعلان القائمة النهائية لمرشحي انتخابات إسطنبول المعادة‎

أعلنت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا، اليوم الإثنين، القائمة النهائية لمرشحي الأحزاب لخوض الانتخابات المحلية بمدينة إسطنبول، والمقررة 23 يونيو/حزيران المقبل، بعد قرار أٌُلغيت بموجبه نتيجة اقتراع شهد خسارة وصفت بـ"المذلة" لحزب الرئيس رجب طيب أردوغان في معقله الرئيسي.

ألغى القضاء نتائج تجري مجددا بعد أن ألغيت نتائجها .

ووفق الموقع الإلكتروني لصحيفة "صباح" الموالية للحكومة، فإنه يتنافس على منصب رئيس بلدية إسطنبول الكبرى؛ بن علي يلدريم مرشح تحالف "الجمهور" بين حزبي العدالة والتنمية الحاكم، والحركة القومية المعارض، وأكرم إمام أوغلو مرشح تحالف "الأمة" بين حزبي الشعب الجمهوري والخير.

كما يشارك كل من نجدت غوكتشينار، مرشحا لحزب السعادة، ومصطفى إلكَر يوجَل؛ مرشحا لحزب الوطن.

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هذا إلى جانب 17 آخرين يخوضون الانتخابات كمرشحين مستقلين.





ومني العدالة والتنمية بخسارة كبيرة في الانتخابات المحلية الأخيرة التي جرت يوم 31 مارس/آذار الماضي، حيث فقد أهم وأكبر المدن التركية وعلى رأسها إسطنبول، التي فاز بها المرشح عن حزب الشعب الجمهوري أكرم إمام أوغلو، ما مثّل هزيمة معنوية كبيرة لأردوغان وحزبه، لما للمدينة من رمزية كبيرة، حيث كانت المحطة التي أوصلت أردوغان للرئاسة.

وعقب انتهاء الانتخابات وإعلان النتائج الأولية بدأ حزب أردوغان في تقديم سلسلة من الطعون والاعتراضات التي رُفض بعضها وقُبل البعض الآخر، منها قبول طلب العدالة والتنمية الخاص بإعادة انتخابات رئاسة البلدية الكبرى، وبناء عليها تم اتخاذ قرار الإلغاء.

وعلى إثر ذلك، قررت اللجنة العليا للانتخابات يوم 6 مايو/أيار الجاري إعادة التصويت بإسطنبول في 23 يونيو؛ بزعم وقوع مخالفات تصويتية كبيرة، وسط صدمة كبيرة من الأتراك والمهتمين بالشأن التركي الذين أجمعوا على عدم قانونية القرار، وأنه جاء نتيجة ضغوط النظام الحاكم.