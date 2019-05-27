هجوم "بوكوحرام" وزيارة ترامب لليابان..نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية"

في نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية" لهذا اليوم، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والفكر والاقتصاد والرياضة والصحة، وغيرها من الأقسام الأخرى.

ففي عالم السياسة، يبرز دعم الإمارات لأمن واستقرار السودان، ورصد العسكري السوداني منظمات تتربص بأمن البلاد، وسيطرة اليمين المتطرف على الانتخابات في أوروبا، وأبرز الملفات على طاولة ترامب وآبي باليابان ومقتل وإصابة 7 جنود نيجيريين في هجوم لـ"بوكوحرام".

وعن الأوضاع اليمنية، تتابعون تأكيد الحكومة الشرعية عدم قبول استمرار إرهاب الحوثي بحق الإغاثة، وأن لقاءات جريفيث مع الحوثي سابقة خطيرة.

أما في الاقتصاد فتطالعون كلا من تراجع النفط بفعل ضغط حرب التجارة ومخاوف تباطؤ الاقتصاد، ووجود تركيا بين الأربعة الأسوأ أوروبيا في الحد الأدنى للأجور، وهبوط صادم في سعر أحدث هواتف هواوي.

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وإلى الملاعب، تتابعون تفوق الهلال على أندية السعودية في تصنيف مايو.

وفي التكنولوجيا إعلان جوجل منافسة أبل وسامسونج بهاتفين جديدين.

وفي الفن، فيلم «المحقق كونان» يتخطى «آفنجرز» في اليابان.

وللتعرف على مزيد من الأحداث، ستجدون ما يثري زادكم في النشرة التي تحفل بعناوين أخرى كثيرة ليوم الإثنين 27 مايو/أيار 2019.

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