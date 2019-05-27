الإمارات تتبرع بـ10 ملايين دولار للقضاء على العنف الجنسي

رحّب مكتب اتصال هيئة الأمم المتحدة للمرأة بتبرع دولة الإمارات العربية المتحدة بـ10 ملايين دولار لدعم القضاء على العنف القائم على نوع الجنس والعنف الجنساني في حالات النزاعات.

وأكدت الدكتورة موزة الشحي، المديرة التنفيذية لمكتب اتصال هيئة الأمم المتحدة للمرأة، أن الموقف الإماراتي من المرأة معروف ومشهود له عالميا، وهي من أولى الدول التي نجحت في إعطاء المرأة حقوقها كافة حتى وصلت إلى مناصب مرموقة في الدولة.

وجاء تبرع الإمارات خلال مشاركتها في أعمال المؤتمر الدولي لإنهاء العنف الجنساني في الأزمات الإنسانية، المنعقد في العاصمة النرويجية أوسلو.

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وتابعت الشحي أن المرأة الإماراتية انطلقت في مسيرة التقدم منذ عهد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، واتبعت قيادة الدولة منهجه، في حين وقفت "أم الإمارات" الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، إلى جانب المرأة بقوة ودعمتها بكل الوسائل والطرق.

ولفتت إلى أن الإمارات لم يقتصر دعمها على المرأة الإماراتية فحسب وإنما تعدى ذلك إلى النساء في كل أنحاء العالم خاصة النساء المضطهدات نتيجة النزاعات والكوارث.

وشددت الشحي على أن موقف الإمارات يتطابق مع ميثاق الأمم المتحدة الداعي إلى إعطاء المرأة كل حقوقها وحمايتها من العنف في كل مكان؛ حيث نفذت خلال الأشهر الأخيرة برنامجا لتدريب مجموعة من النساء العربيات على أعمال حفظ الأمن والسلام تنفيذا لمذكرة تفاهم بين هيئة الأمم المتحدة للمرأة والاتحاد النسائي العام ووزارة الدفاع الإماراتية.