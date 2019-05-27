الانتقالي السوداني: لدينا الكثير من الخيارات التي تراعي مصلحة المواطن

وعد الفريق الركن شمس الدين كباشي رئيس اللجنة السياسية الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري الانتقالي في السودان باتخاذ "الكثير من الخيارات التي تراعي مصلحة المواطن السوداني وتحفظ السودان".

ونقلت وكالة السودان للأنباء (سونا) الليلة الماضية عنه القول :"التفاوض يسير بوتيرة ضعيفة، وإن استمر الحال هكذا ربما يفضي ذلك للكثير من الخيارات التي تراعي مصلحة المواطن السوداني وتحفظ السودان".

وقال ، في محاضرة لضباط وضباط صف وجنود منطقة أم درمان العسكرية، :"عقب نجاح الثورة، عملنا مع قوى إعلان الحرية والتغيير كشريك أصيل في عمليات تفاوض شهدت مواقف متعددة، مؤكدين تماسك المجلس ووقفته من أجل أمن وسلامة السودان دون الرغبة في الحكم".

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وأشار إلى أن "المجلس بلجانه المختلفة يؤدي ما عليه في مجال الخدمات، الأمر الذي أدي لاستقرار كافة ما يحتاجه المواطن من خدمات أساسية وضرورية، وفي كل أرجاء البلاد".

يشار إلى أن المجلس العسكري يجرى محادثات مع قوى الحرية والتغيير، التي تقود الحراك الشعبي في السودان، من أجل تسليم السلطة لحكومة مدنية، إلا أن المحادثات تواجه عقبات.

وتعتزم قوى الحرية والتغيير تنظيم إضراب عام خلال اليومين القادمين للضغط على المجلس العسكري، وذلك بعد وصول مفاوضاتها مع المجلس بشأن تشكيل "مجلس السيادة" إلى طريق مسدود.