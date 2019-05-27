صحيفة: الإمارات حريصة على مساندة السودان مساندة كاملة

أكدت صحيفة "الاتحاد" حرص الإمارات على مساندة السودان في كل ما فيه الخير لشعبها الشقيق، والأولوية للحوار بين السودانيين في هذه المرحلة الحساسة، سعياً إلى تحقيق الوفاق، وتعزيز الاستقرار والبناء، وبدء مرحلة جديدة مزدهرة بخطى واثقة تجاه المستقبل.

وأضافت أن الموقف لم يتغير منذ بدايات الأزمة في السودان، فالتوجيهات التي أطلقها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، منذ أبريل الماضي للتواصل مع المجلس الانتقالي، وبحث سبل المساعدة في دفع الأمن والاستقرار والتنمية، من خلال توازن قائم على تشجيع الشعب والجيش لتجاوز التحديات، ترسخت في تناغمها مع ما أكده صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ، من دعم الإمارات الكامل للسودان الشقيقة، والوقوف إلى جانبها في كل ما يحفظ أمنها واستقرارها، ويحقق طموحات الشعب في التنمية والتطور، ويؤدي إلى الانتقال السياسي السلمي في إطار التوافق والوحدة.

وقالت "الاتحاد " في ختام افتتاحيتها إن رسالة الإمارات إلى ضيف الإمارات، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رئيس المجلس العسكري الانتقالي، واضحة في حرصها على مساندة السودان في كل ما فيه الخير، انطلاقاً مما يجمع البلدين من علاقات أخوية متجذرة على المستويات كافة، رسالة لا تحمل سوى الإيمان بأن لغة الحوار والتسامح قادرة على تذليل كل الصعاب، والنظر إلى مستقبل يعمه التقدم والتنمية والوفاق.