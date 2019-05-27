مقتل خمسة جنود نيجيريين في مكمن لـ"بوكو حرام"

كشفت مصادر أمنية لوكالة "فرانس برس"، عن "مقتل خمسة جنود نيجيريين على الأقل في مكمن نصبه جناح لجماعة "​بوكو حرام​" مرتبط بتنظيم "داعش".

وأوضح أنّ "مقاتلين في التنظيم قد أطلقوا النار على قافلة مدنية يتولّى عسكريّون حمايتها في إقليم دامبوا بولاية بورنو شمال شرق نيجيريا، ما أدّى إلى مقتل الجنود".

وازدادت الهجمات في هذه المنطقة في الأسابيع الأخيرة، علمًا بأنّها تبعد 130 كلم من مايدوغوري، عاصمة ولاية بورنو.

يُذكر أنّ في الشهر الماضي، شنّ المسلحون هجومًا على قاعدة عسكرية في المنطقة نفسها، ما أدّى إلى مقتل خمسة أشخاص وفقدان ثلاثين جنديًّا.