رئيس حكومة فلسطين: سنقترض من البنوك للإيفاء بالتزاماتنا المالية تجاه الموظفين

أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني ​محمد اشتية​ أنّ "الحكومة ستدفع 60 في المئة من رواتب موظّفيها"، مع استمرار الأزمة المالية مع ​إسرائيل​.

ولفت خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي في ​رام الله​، إلى أنّ "إسرائيل ما زالت تقتطع من أموالنا ولا زلنا نرفض استلام هذه الأموال منقوصة. موقفنا واضح بأنّنا لن نقبل أن يوصف أبناؤنا في السجون على أنّهم إرهابيّون أو أنّنا نموّل ​الإرهاب​"، مبيّنًا "أنّنا سنقترض من البنوك للإيفاء ببعض الإلتزامات المالية الشهرية تجاه رواتب الموظفين هذا الشهر".

وكانت قد حصلت ​السلطة الفلسطينية​ على منح وقرض من قطر بقيمة 300 مليون دولار، إضافة إلى 180 مليون دولار أُخرى تمّ تخصيصها لقطاع غزة.