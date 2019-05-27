مؤيدو بولسونارو تظاهروا للمطالبة بإنهاء السياسة القديمة في البرازيل

تظاهر عشرات الآلاف من أنصار الرئيس البرازيلي اليميني جايير بولسونارو، للمطالبة بـ"إنهاء السياسة القديمة الّتي يجسّدها الكونغرس"، المتّهم بعرقلة الإصلاحات الحكومية.
واتسّمت التظاهرة الّتي نُظمّت، فيما تراجعت شعبية رئيس الدولة خلال أقلّ من خمسة أشهر من ولايته، في أكثر من خمسين مدينة في 12 من ولايات البرازيل الـ27.
وقد احتشد آلاف الأشخاص على شاطئ كوباكابانا في ريو دي جانيرو، ملوّحين بالأعلام البرازيلية، وهم يرتدون القمصان الصفراء للمنتخب الوطني لكرة القدم. وفي ساو باولو، كانوا أيضًا بالآلاف في شارع باوليستا الشهير، حيث أُقيمت دمية ضخمة بشكل جايير بولسونارو.
وفي منتصف أيار الماضي، حصلت تظاهرات في أكثر من 200 مدينة من جميع الولايات، من أجل قطاع التعليم.
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