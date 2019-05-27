أعلن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، في إطار زيارة تفقدية لأعمال بناء بعض الأبنية والمرافق في الجزيرة. "ياسّي أدا"، أنّ "تركيا ستفتتح أواخر العام الحالي جزيرة "ياسّي أدا" في بحر مرمرة باسمها الجديد "جزيرة الديمقراطية والحرية".
وتجوّل اردوغان في موقعي قاعتي المؤتمرات والمعرض وهما قيد الإنشاء، في جزيرة "ياسّي أدا" الّتي صدر فيها قرار إعدام رئيس الوزراء الأسبق عدنان مندريس ورفاقه، بعد الانقلاب العسكري عام 1960.
مع الإشارة إلى أنّ الجزيرة، الّتي أُعيد تنظيمها مرّة أخرى، تبلغ مساحتها 103 آلاف و750 متر مربع، 60 بالمئة منها زيّنت بالأزهار والأشجار، وتمّت المحافظة على 20 بالمئة من حالها السابق.
كانت هذه تفاصيل خبر اردوغان: سنفتتح "جزيرة الديمقراطية والحرية" أواخر سنة 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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