"أ.ف.ب": الإعدام لفرنسي رابع في العراق دين بالانتماء إلى تنظيم داعش

أفادت "وكالة الصحافة الفرنسية- أ.ف.ب" بأنّ "السلطات ​العراق​ية أصدرت حكمًا ب​الإعدام​ على فرنسي رابع في العراق، دين بالانتماء إلى تنظيم "داعش".

وكان قد بيّنت أنّ "محكمة في ​بغداد​ بدأت اليوم محاكمة فرنسيين اثنين يشتبه في انتمائهما إلى "داعش"، هما مصطفى المرزوقي وفاضل طاهر عويدات".

يُذكر أنّ مسؤولًا قضائيًّا كان قد كشف يوم أمس الأحد لـ"وكالة فرانس برس" أنّ "محكمة في بغداد أصدرت أحكامًا ب​الإعدام​ للمرّة الأولى على ثلاثة فرنسيين دينوا بالانتماء إلى تنظيم "داعش".

وردًّا على ذلك، أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية اليوم، أنّ "فرنسا تعارض من حيث المبدأ في أيّ وقت وفي أي مكان عقوبة الإعدام"، لافتًا إلى أنّ "السفارة الفرنسية لدى العراق تقوم بالاجراءات اللازمة لدى السلطات العراقية لتذكيرها بهذا الموقف الثابت".