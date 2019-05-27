متطوعو الدفاع المدني: سنحتج في ساحة رياض الصلح وكفى إهمالا في قضيتنا

سأل المتحدث باسم متطوعي ​الدفاع المدني​ يوسف الملاح: "أين المسؤولين؟ لماذا لا نرى من يسأل عنّا؟ أين أصحاب الضمائر؟ إن كانت قصة تحدي فكراماتنا أعلى من الجميع"، معلنًا "أنّنا سنذهب إلى ​ساحة رياض الصلح​ ونجلس على الأرض هناك، لنرى أين هي الكتل السياسية وأين هم المسؤولون ومن يرفعون الصوت مع المواطنين؟".

وأكّد في مؤتمر صحافي للإعلان عن "الخطوة التصعيدية" الّتي سيقوم بها ​متطوعو الدفاع المدني​، والّتي كانوا قد أرجأوها إلى ما بعد دفن البطريرك الراحل ​مار نصرالله بطرس صفير​، في ساحة الشهداء- ​وسط بيروت​، أنّه "ليس عيبًا أن نصرخ من أجل الوظيفة، وخيمنا باقية لتكون وصمة عار على جبين كلّ سياسي تخازل بتحقيق مطالبنا".

ورأى الملاح أنّ "من المعيب أنّ السياسيين لا يعرفون مطالبنا"، لافتًا إلى أنّ "بيّ الكل" يجب أن يرى أنّ أولاده في الشارع، وأنّ هناك أشخاصًا يضحّون ويبكون وهناك منازل مخروبة".

وشدّد على أنّ "في أعناقنا هناك عرق الكرامة، وكرامتنا فوق الجميع، وكفى إهمالًا في قضيّتنا". وذكّر بأنّ "قانون الدفاع المدني مؤلّف من أربعة مراسيم، وهنك مرسوم عالق نطالب فيه منذ سنتين. سنجلس في ساحة رياض الصلح، وننتظر أن يأتي أي شخص أو سياسي يقول إنّنا شعرنا بكم وسنبدأ بمرسوم التثبيت".