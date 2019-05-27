أيوب: المكتسبات التي حصل عليها أساتذة الجامعة اللبنانية تحققت بفعل نضالات مستمرة

اعتبر رئيس ​الجامعة اللبنانية​ البروفسور ​فؤاد أيوب​ في كلمة له خلال احتفال معهد ​العلوم​ الاجتماعية في الجامعة بعيده الستين تحت شعار "تطوير وارتقاء"، أننا أمام "مناسبة من المناسبات التي تنعش الذاكرة باستحضار محطات من النجاحات التي عمرت بها جامعتنا على مدى سني عمرها"، معربا عن أسفه لأن "دولتنا لم تول معهد العلوم الاجتماعية الاهتمام اللازم لتحقيق الغاية التي أنشئ لأجلها".

وتطرق أيوب إلى "ما يجري من حراك يقوم به أساتذة الجامعة الذين نؤيد خطواتهم ومطالباتهم وحرصهم على الجامعة وعلى المكتسبات التي ما حصلت عليها إلا بفعل نضالات مستمرة، لاسيما فيما يتعلق بموازنتها وبحقوق أساتذتها ورسالتهم التي يحملونها من أجل بناء مجتمع متعلم وراق ومتقدم"، مؤكدا حرصه "على مصلحة أبنائنا ​الطلاب​ الذين وقفوا ويقفون دائما مع الجامعة وأهلها، ونؤكد لهم أن ​العام الدراسي​ سينجز، وسيتم تعويض ما فاتهم من ساعات عن الأيام التي أقفلت فيها الجامعة".