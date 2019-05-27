خير اتصل برئيس بلدية ببنين معزيا بخلدون الرفاعي وزوجته

اتصل امين عام ​الهيئة العليا للاغاثة​ اللواء الركن ​محمد خير​ مكلفا من رئيس الحكومة سعد الحريري برئيس ​بلدية ببنين العبدة​ كفاح الكسار وذوي الفقيد خلدون الرفاعي الذي توفي وزوجته اثر حادث في كندا، معربا عن تعازيه الحارة لاهالي ببنين عموما وأهل الفقيدين خصوصا، مبديا استعداده للاهتمام بما يلزم لهذا المصاب من ترتيبات ومساعدة الجرحى.

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