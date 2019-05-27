وزير البيئة منع نزع واقتلاع نبتة السحلبية البرية Orchid

أصدر وزير البيئة فادي جريصاتي قرارا ابلغ بموجبه الشركة المعنية منع نزع واقتلاع نبتة السحلبية البرية Orchid، وتم ارسال نسخة من القرار الى وزارتي الداخلية والزراعة.
وجاء في نص القرار: "منع نزع واقتلاع نبتة السحلبية البرية ORCHID بالإشارة الى الموضوع المذكور أعلاه، وحيث انه نشر عبر صفحة الفاسبوك التابعة لكم، شريط فيديو تسويقي للشركة تفيد بموجبه بأنها تقوم بنزع وتجميع بصيلات النباتات السحلبية البرية ORCHID من جرود عكار بهدف الانتاج الغذائي لا سيما في تصنيع المثلجات.
وحيث ان نبتة السحلب البري التي يتم انتزاعها من قبلكم هي من نوع Orchis italica، وعند انتزاع بصلتها لن تنمو مجددا، وبالتالي فإن الإستمرار بانتزاع هذه النبتة البرية من جرود عكار بكميات كبيرة لتصنيع منتوجاتكم سيؤدي الى انقراضها، مما سيؤثر سلبا على التنوع البيولوجي في منطقة عكار وفي لبنان.
إضافة الى ان نوع Orchis italic لا يستخدم عادة في الإنتاج الغذائي كونه لا يحتوي على النشويات اللازمة، بل الأنواع التي تستخدم في صناعة الأغذية والمثلجات هي التالية: Orchis Mascula و Orchis militaris، لإحتوائها على نوع معين من النشويات المحفزة للغذاء، وهذه الأنواع من السحلبيات تنمو في تركيا وايران ولا يوجد منها اطلاقا في لبنان، إضافة الى ان هذه الانواع من النبتات البرية في تركيا وايران اصبحت تعاني من شبه الإنقراض نظرا لإستخدامها بكثرة في انتاج المثلجات، لذلك قامت هذه الدولة بانشاء مزراع خاصة لانتاج هذه النبتات بهدف الاستخدام الغذائي.
لذلك نطلب منكم، وقف جميع اعمال انتزاع هذه السحلبيات البرية او اي من النباتات البرية الاخرى تحت طائلة الملاحقة القضائية، كما ونطلب منكم اللجوء الى بدائل عملية لتأمين النبتات اللازمة من اجل استخدامها في منتجاتكم كانشاء مزارع خاصة لانتاج النبتات السحلبية التي تستخدم في صناعة المثلجات Orchis mascula و Orchis militaris وفقا للقوانين المرعية الاجراء، كما يتم في البلاد الاخرى التي تستخدم هذه النباتات للمنتجات الغذائية".
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