النشرة: خليل قدم خلال جلسة الحكومة مطالعة عن الأرقام المعروضة بالموازنة

علمت "النشرة" أن "وزير المال علي حسن خليل قدم خلال جلسة مجلس الوزراء المنعقدة في بعبدا مطالعة عن الأرقام المعروضة في الموازنة".
واستهل رئيس الجمهورية ميشال عون، جلسة الحكومة بالتشديد على اهمية "انجاز الموازنة واحترامها كل القوانين والتعاطي مع هذا الموضوع بنظرة اقتصادية وليس من منطلق سياسي كي نتمكن من مواجهة العجز الذي يطاول كل القطاعات".
كما عدد الرئيس عون بعض الملاحظات على بنود الموازنة، داعيا الى المباشرة باعداد مشروع موازنة 2020.
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