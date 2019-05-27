النشرة: خليل قدم خلال جلسة الحكومة مطالعة عن الأرقام المعروضة بالموازنة

علمت "​النشرة​" أن "وزير المال ​علي حسن خليل​ قدم خلال جلسة ​مجلس الوزراء​ المنعقدة في ​بعبدا​ مطالعة عن الأرقام المعروضة في الموازنة".

واستهل ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​، جلسة الحكومة بالتشديد على اهمية "انجاز الموازنة واحترامها كل القوانين والتعاطي مع هذا الموضوع بنظرة اقتصادية وليس من منطلق سياسي كي نتمكن من مواجهة ​العجز​ الذي يطاول كل القطاعات".

كما عدد الرئيس عون بعض الملاحظات على بنود الموازنة، داعيا الى المباشرة باعداد مشروع موازنة 2020.