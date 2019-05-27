ركّز رئيس "حزب التوحيد العربي" وئام وهاب، على أنّ "رغم رفض رئيس الجمهورية ميشال عون لمخالفات المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان الّتي تُساهم في هدر المال العام وتشويه البيئة والاعتداء على الأملاك البحريه، يستمرّ هذا الإنسان في مخالفاته".
وسأل في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي: "هل يجوز ذلك؟ وماذا يبقى من الجمهورية إذا إعتدى عليها موظّف. عثمان إلى السجن".
كانت هذه تفاصيل خبر وهاب دعا إلى سجن عثمان: يستمر في مخالفاته التي تساهم بهدر المال العام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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