وهاب دعا إلى سجن عثمان: يستمر في مخالفاته التي تساهم بهدر المال العام

ركّز رئيس "حزب التوحيد العربي" ​وئام وهاب​، على أنّ "رغم رفض رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ لمخالفات المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء ​عماد عثمان​ الّتي تُساهم في هدر المال العام وتشويه ​البيئة​ والاعتداء على الأملاك البحريه، يستمرّ هذا الإنسان في مخالفاته".

وسأل في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي: "هل يجوز ذلك؟ وماذا يبقى من الجمهورية إذا إعتدى عليها موظّف. عثمان إلى السجن".