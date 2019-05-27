القاضي رزق أخلى سبيل بشارة الأسمر مقابل كفالة مالية قدرها 500 ألف ليرة

أصدر قاضي التحقيق في بيروت جورج رزق، قرارًا بتخلية سبيل رئيس "الإتحاد العمالي العام" المستقيل بشارة الأسمر، مقابل كفالة مالية قدرها 500 ألف ليرة لبنانية.
وكان قد أصدر القاضي رزق، في 21 أيار الحالي، مذكرة وجاهية بتوقيف الأسمر.
يُذكر أنّه كان قد انتشر في وقت سابق هذا الشهر، على مواقع التواصل الإجتماع، مقطع مصوّر للأسمر على هامش مؤتمر صحافي عقده، وهو يتعرّض فيه للبطريرك الماروني الراحل مار نصرالله بطرس صفير باستهزاء.
وفي 20 أيار الحالي، شدّد نائب رئيس الإتحاد حسن فقيه، على أنّ "ما صدر عن بشارة الأسمر كلام مسيء ومستنكر ومدان بحقّ البطريرك صفير"، معلنًا "قبوله استقالة الأسمر، على أن يقوم نائب الرئيس بصلاحيات الرئيس".
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