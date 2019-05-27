القاضي رزق أخلى سبيل بشارة الأسمر مقابل كفالة مالية قدرها 500 ألف ليرة

أصدر قاضي التحقيق في ​بيروت​ جورج رزق، قرارًا بتخلية سبيل رئيس "الإتحاد العمالي العام" المستقيل ​بشارة الأسمر​، مقابل كفالة مالية قدرها 500 ألف ليرة لبنانية.

وكان قد أصدر القاضي رزق، في 21 أيار الحالي، مذكرة وجاهية بتوقيف الأسمر​.

يُذكر أنّه كان قد انتشر في وقت سابق هذا الشهر، على مواقع التواصل الإجتماع، مقطع مصوّر للأسمر على هامش مؤتمر صحافي عقده، وهو يتعرّض فيه للبطريرك الماروني الراحل ​مار نصرالله بطرس صفير​ باستهزاء.

وفي 20 أيار الحالي، شدّد نائب رئيس الإتحاد حسن فقيه​، على أنّ "ما صدر عن ​بشارة الأسمر​ كلام مسيء ومستنكر ومدان بحقّ البطريرك صفير​"، معلنًا "قبوله استقالة الأسمر، على أن يقوم نائب الرئيس بصلاحيات الرئيس".