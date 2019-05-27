الرئيس عون دعا الى المباشرة باعداد مشروع موازنة 2020

استهل رئيس الجمهورية ​ميشال عون​، ​جلسة الحكومة​ بالتشديد على اهمية "انجاز ​الموازنة​ واحترامها كل القوانين والتعاطي مع هذا الموضوع بنظرة اقتصادية وليس من منطلق سياسي كي نتمكن من مواجهة ​العجز​ الذي يطاول كل القطاعات".

كما عدد الرئيس عون بعض الملاحظات على بنود الموازنة، داعيا الى المباشرة باعداد مشروع موازنة 2020.