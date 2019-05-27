استهل رئيس الجمهورية ميشال عون، جلسة الحكومة بالتشديد على اهمية "انجاز الموازنة واحترامها كل القوانين والتعاطي مع هذا الموضوع بنظرة اقتصادية وليس من منطلق سياسي كي نتمكن من مواجهة العجز الذي يطاول كل القطاعات".
كما عدد الرئيس عون بعض الملاحظات على بنود الموازنة، داعيا الى المباشرة باعداد مشروع موازنة 2020.
كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس عون دعا الى المباشرة باعداد مشروع موازنة 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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