النشرة: تحليق مروحية تابعة لليونيفيل للمرة الاولى فوق بعض قرى منطقة حاصبيا

علمت ​النشرة​ بقيام ​مروحية​ تابعة ل​قوات اليونيفيل​ بالتحليق منذ بعض الوقت وللمرة الاولى على علو منخفض فوق بعض القرى في منطقة ​حاصبيا​ والتي تقع خارج نطاق عمل هذه القوات، أعقبه تحليق مماثل للمروحية نفسها فوق الخط الازرق وعلى علو منخفض ايضا، انطلاقا من مرتفاعات ​جبل الشيخ​ وحتى محور ​العديسة​ مرورا بتخوم ​مزارع شبعا​ ومزرعة بسطرة.

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