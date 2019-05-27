بري دعا اللجان النيابية الى جلسة مشتركة تعقد يوم الاربعاء المقبل

دعا رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ ​اللجان النيابية​ الى جلسة مشتركة تعقد يوم الاربعاء 29 الحالي لدرس مشروع قانون متعلق بتعديل مادة في قانون التنظيم الاداري ومشروع قانون يتعلق بتعديل مادة في قانون انشاء ​تعاونية موظفي الدولة​.

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