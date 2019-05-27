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ليون: أعلنت نيابة باريس أن رجلًا في الرابعة والعشرين من عمره يشتبه في أنه "منفذ" الهجوم بطرد مفخخ في ليون الجمعة أعتقل في المدينة الواقعة في جنوب شرق فرنسا وأوقف قيد التحقيق.
وكتب وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير في تغريدة أنه "تم للتو توقيف" مشتبه فيه في تفجير الطرد الذي أدى إلى إصابة 13 شخصا بجروح.
وكانت السلطات نشرت بسرعة صورا للمشتبه فيه، وقالت إنه عثر على حمض نووي لشخص لم يُعرف عنه.
كانت هذه تفاصيل خبر نيابة فرنسا تعلن توقيف رجل يشتبه في أنه "منفذ" الهجوم بطرد مفخخ في ليون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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