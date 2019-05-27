بالفيديو.. روسيا تدشن أقوى "كاسحة نووية" في العالم

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نجم هوليود القوي يتعرض لهجوم مباغت في جنوب إفريقيا نجم هوليود القوي يتعرض لهجوم مباغت في جنوب إفريقيا سكاي نيوز عربية 1 إلغاء الإعدادات إيقاف HD HQ Advertisements SD LO روسيا تعزز أسطولها بـكاسحة جليد نووية سكاي نيوز عربية مشاركة مشاركة تغريدة مشاركة بريد إلكتروني التالي في المشاهدة التالي

وجرى تدشين السفينة التي تحمل اسم أورال من حوض لبناء السفن في سان بطرسبرغ، وهي واحدة من ثلاث سفن ستُصبح حين اكتمال بنائها أكبر وأقوى كاسحات الجليد في العالم.

وتشيد روسيا بنية تحتية جديدة وتجدد موانئها مع استعدادها، في ظل دورات مناخية أكثر دفئا، لزيادة في حركة السفن عبر ما تطلق عليه طريق بحر الشمال الذي تتوقع أن يصبح صالحا للملاحة طوال العام.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال في أبريل الماضي إن روسيا تعزز بناء كاسحات الجليد بهدف تعزيز حركة سفن الشحن على امتداد سواحل المحيط القطبي.