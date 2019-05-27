بالفيديو.. روسيا تدشن أقوى "كاسحة نووية" في العالم

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روسيا تعزز أسطولها بـكاسحة جليد نووية
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وجرى تدشين السفينة التي تحمل اسم أورال من حوض لبناء السفن في سان بطرسبرغ، وهي واحدة من ثلاث سفن ستُصبح حين اكتمال بنائها أكبر وأقوى كاسحات الجليد في العالم.
وتشيد روسيا بنية تحتية جديدة وتجدد موانئها مع استعدادها، في ظل دورات مناخية أكثر دفئا، لزيادة في حركة السفن عبر ما تطلق عليه طريق بحر الشمال الذي تتوقع أن يصبح صالحا للملاحة طوال العام.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال في أبريل الماضي إن روسيا تعزز بناء كاسحات الجليد بهدف تعزيز حركة سفن الشحن على امتداد سواحل المحيط القطبي.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.