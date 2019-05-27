10 قتلى إثر تسرب غازي في سفينة شحن بالصين

ووقع التسرب في الساعة 08.00 بتوقيت غرينتش في ميناء لونغيان في ويهاي بمقاطعة شاندونغ، حسبما أوردت الحكومة المحلية على موقع "ويبو" للتواصل الاجتماعي.
وأظهر تحقيق أولي أن الحريق نجم عن عدم احترام الإجراءات من طاقم سفينة الشحن التابعة لشركة "فوجيان شيبينغ"، التي كانت تجرى عليها عمليات تصليح عند وقوع الحادث.
والحوادث الكيميائية ليست نادرة في الصين بسبب إهمال معايير السلامة أحيانا، فقد قتل 10 أشخاص الشهر الماضي اختناقا إثر حريق في مصنع أدوية كبير في شاندونغ.
وفي مارس الماضي خلف انفجار، كيميائي في مقاطعة ديانغسو 78 قتيلا ومئات الجرحى.
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