شكرا لقرائتكم خبر عن "رياضة النواب" مهنئة الزمالك بالكونفدرالية: تعزيز لتربعنا على عرش أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقال "رشاد"، فى بيان صادر عنه اليوم الاثنين، إن فوز الزمالك بلقب البطولة انتصار جديد للكرة المصرية، وتتويج لحجم الجهد والإصرار والتحدى الذى ظهر عليه اللاعبون، وإنجاز جديد يُعزز مكانة مصر وتربعها على عرش القارة السمراء فى كرة القدم.

ووجه رئيس اللجنة التحية للجماهير التى ظهرت بشكل مُشرّف وراقٍ للغاية فى مؤازرتها لفريقها، ووحدة الصف التى جمعت مشجعي الأندية الأخرى خلف الزمالك لحصد لقب البطولة، متابعا: "الجماهير كان لها عامل السحر، وعزفت سيمفونية فى المؤازرة والانتماء والإحساس بقيمة الوطن؛ إذ كانوا بحق اللاعب الأول فى صفوف الفريق".

وأشار إلى أن المباراة حققت عددا من المكاسب، منها حالة الالتزام والروح الرياضية العالية والارتقاء التشجيعى التى ظهرت عليها الجماهير، وتعزيز خطوات عودة الجمهور للملاعب بشكل كامل فى البطولات المحلية بداية الموسم المقبل، وتخفيف حدة التعصب الكروى، إذ التفت جموع الجماهير حول هدف واحد، خلف نادى الزمالك باعتباره ممثلا لمصر.

وأكد رئيس اللجنة، أن المباراة رسالة طمأنة بخروج بطولة كأس الأمم الأفريقية، التى تحتضنها مصر خلال الشهر المقبل، بشكل مُشرف ومُعبّر عن عراقة وحضارة المصريين، وبمظهر يُبهر العالم أجمع، خاصة أن الجماهير المصرية ستُزيّن الملاعب وتملؤها حماسا وتشجيعا.