شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل "خطة البرلمان": حصرنا إجمالى مطالبات القطاعات بزيادة موازناتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن اللجنة بدأت فى كتابة تقريرها، بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة 2019 / 2020، لافتا إلى أنه تم حصر إجمالى المطالبات التى وصلت للجنة بزيادة قطاعات بعينها، وترتيب الضروريات فيها لتصل إلى قيمة أولوية 20 مليار على الأقل.

ولفت وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أن هذه الأولويات تشمل 8 قطاعات على الأقل أبرزهم التعليم والصحة، والشباب والرياضة والنقل والإسكان والأوقاف والرى، موضحا أن هذه الزيادة ستعمل اللجنة على توفيرها بالشكل الذاتى عن طريق المناقلات بين القطاعات، وبعضها دون المطالبة بزيادة الرقم النهائى للموازنة.

وأوضح أن اللجنة ستحسم خلال الأسبوع الجارى الملامح النهائية لتقريرها بشأن مشروع الموازنة العامة، مشيرا إلى أن اللجنة تسلمت حتى الآن تقارير 8 لجان فقط من أصل 25 لجنة نوعية حتى ظهر أمس، مؤكدا أن اللجنة أرسلت 3 إنذارات للجان آخرهم أمس، ويعد الإنذار الأخير.

وشدد أن اللجنة لن تنظر لتقارير القطاعات التى تأخرت، ولكن منهم من التقته اللجنة فى جلساتها، وتعلم بمطالبة وستعمل بناء على هذه المطالب، مستشهدا على سبيل المثال بعدم تسلم تقارير لجنة التعليم والصحة، ولكن اللجنة ستراعى ما وصل إليها من الوزارات خلال جلسات الحوار المجتمعى.