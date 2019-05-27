شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "اقتراحات البرلمان" يطالب بمشاركة القطاع الخاص فى منظومة القمامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب همام العادلى رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بإشراك القطاع الخاص فى إدارة منظومة القمامة والنظافة والمخلفات بأنواعها، حتى يساعد على حل مشاكل هذه المنظومة.

وأكد "العادلى" فى تصريحات له، أن مشكلة تراكم القمامة فى الشوارع والميادين بجميع المحافظات مرهقة ومؤرقة للجميع، بالإضافة إلى انتشار الروائح الكريهة التى تسبب فى الأمراض والأوبئة، وتشويه النسق الحضارى وشكل الشوارع والطرق.

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وأضاف النائب همام العادلى، أن مشاركة شركات القطاع الخاص العاملة فى مجال النظافة سيساهم بدور فاعل فى إنجاح المنظومة، وذلك يعد تشجيع للاستثمار فى هذا المجال، مع عدم الإضرار بالمواطنين.