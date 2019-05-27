نائب بـ"دفاع البرلمان": مصر تلعب دورا مهما فى حماية العرب من خطر الإرهاب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اللواء يحيى كدوانى، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن مصر تلعب دورا مهما واستراتيجيا لحماية الدول العربية من خطر الإرهاب، خاصة ليبيا والسودان واليمن التى تشهد صراعات محتدمة.

وأضاف أن زيارات قيادات ورموز تلك الدول لمصر خلال الأيام الماضية، تؤكد أن القاهرة القائد الرئيسى لحماية الدول العربية من خطر الإرهاب والجماعات التى تمولها دول إقليمية، توفر الملاذ الآمن لتلك الجماعات من أجل تدمير المنطقة. متابعا: "كل الدول تنظر بإعجاب إلى استقرار مصر، وما تقوم به الدولة المصرية حاليا من إنجازات ومشروعات ضخمة من أجل الشعب، والدور الذى لعبته مصر طوال الفترة الماضية للقضاء على الجماعات الإرهابية المسلحة التى حاولت النيل من مقدرات الدولة المصرية إلا أن كل محاولاتها باءت بالفشل".

وأكد عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، أن الدولة المصرية تمثل لكل دول المنطقة القائد الحقيقى نحو السلام والتعايش السلمى بين الشعوب، ومواجهة الإرهاب بكل صوره وألوانه، مشددا على أننا كشعب فخورون أمام العالم كله بشرطة وجيش مصر، وما يقدمه أبطالهما من أجل الحفاظ على الدولة المصرية.