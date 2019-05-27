شكرا لقرائتكم خبر عن إخوانى سابق يكشف خطة كتائب الجماعة لترويج الأكاذيب عبر مواقع التواصل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال إبراهيم ربيع، القيادى الإخوانى السابق والخبير فى شئون الحركات الإسلامية، إن تنظيم جماعة الإخوان لديه كتائب إلكترونية تقودها قياداتهم من قطر وتركيا.

ولفت القيادى الإخوانى السابق، إلى أن هذه الكتائب مسئولة عن كل الأكاذيب والفبركة التى تحدث، فهذه الكتائب تعمل على اصطناع الأكاذيب من خلال الاعتماد على فيديوهات وصور قديمة، وتروج على صفحات مواقع التواصل الاجتماعى، على أنها حديثة ليتم إعادة تداولها مرة أخرى.

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وأضاف ربيع فى تصريح له، أن هذه الأكاذيب تسعى لها الجماعة لتثير الرأى العام، وأن يكون الهدف الرئيسى منها هو ترويجها بشكل كبير، فهذه الكتائب الإخوانية تعتمد على الإعلانات الممولة فى الفيس بوك ومواقع التواصل بحيث يتم رواج كبير لكل المادة الكاذبة التى يتم تدوالها عبر مواقع التواصل الاجتماعى.