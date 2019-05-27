محافظ جنوب سيناء يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء- رضا السيد:

قال مصدر في مديرية التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء أن نسبة النجاح في الشهادة الإعدادية علي مستوى جميع الإدارات التعليمية بلغت 80.5%.

وأكد المصدر أنه من المقرر أن يعرض محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم النتيجة علي اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء اليوم لاعتمادها ومن ثم إرسالها الإدارات التعليمية والمدارس.

كما سيجرى إعلان أسماء العشر الأوائل عقب اعتماد النتيجة من المحافظ.