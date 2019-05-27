القبض على المشتبه به في تفجير ليون

محمد اسماعيل - القاهرة - ليون- (د ب أ):
عقب انفجار أدى إلى إصابة عدة أشخاص في مدينة ليون الفرنسية، أعلن وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير صباح اليوم الاثنين على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن القبض على شخص مشتبه به.
ولم يدلِ الوزير بمزيد من التفاصيل، ولم يتضح بعد ما إذا كان المقبوض عليه هو المشتبه به الذي نشرت السلطات صورا له لملاحقته.
وأدى الانفجار الذي وقع، مساء يوم الجمعة الماضي، في المدينة الواقعة جنوبي فرنسا، 13 شخصا. وتولى الادعاء العام المختص بمكافحة الإرهاب التحقيق في الواقعة. وبمساعدة كاميرات المراقبة تمكن المحققون من تتبع جزء من الطريق الذي سلكه المشتبه به، حسبما أعلن المدعي العام ريمي هيتز.
وبحسب البيانات، وضع المشتبه به كيسا بلاستيكيا أمام مخبز في وسط المدينة ثم ركب دراجته وعاد من نفس الطريق الذي أتى منه.
ونشرت السلطات عدة صور للمشتبه به.
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