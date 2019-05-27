روسيا: نرحب بالاتصالات بين السلطات والمعارضة الفنزويلية في أوسلو

أعلنت الخارجية الروسية، اليوم الإثنين، أن موسكو ترحب بتفعيل الاتصالات بين السلطات والمعارضة الفنزويلية، خلال اجتماع أوسلو.
وذكرت الخارجية الروسية- في بيان:
لوكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية.
وأضافت "نحث جميع الدول المعنية بالوضع الفنزويلي على دعم بدء العملية السياسية، من خلال مفاوضات القوى الرئيسية في البلاد، دون فرض مطالب على القيادة الفنزويلية".
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