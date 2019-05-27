روسيا: نرحب بالاتصالات بين السلطات والمعارضة الفنزويلية في أوسلو

أعلنت الخارجية الروسية، اليوم الإثنين، أن موسكو ترحب بتفعيل الاتصالات بين السلطات والمعارضة الفنزويلية، خلال اجتماع أوسلو.

وذكرت الخارجية الروسية- في بيان:

"موسكو ترحب بإعلان استمرار الاتصالات بين ممثلي الحكومة والمعارضة الفنزويلية، التي تجري في أوسلو"، وفقالوكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية.وأضافت "نحث جميع الدول المعنية بالوضع الفنزويلي على دعم بدء العملية السياسية، من خلال مفاوضات القوى الرئيسية في البلاد، دون فرض مطالب على القيادة الفنزويلية".