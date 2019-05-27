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البحرين تدين التفجير الإرهابي بمدينة الموصل العراقية

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أدانت وزارة الخارجية البحرينية، اليوم الاثنين، التفجير الإرهابي الذي استهدف سوقًا في مدينة الموصل بالعراق، وأسفر عن مقتل وإصابة

عدد من الأشخاص، مؤكدة وقوفها بجانب جمهورية العراق الشقيقة في مكافحة الإرهاب.
وأعربت الخارجية البحرينية، وفقا لوكالة الأنباء البحرينية، عن بالغ تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا وتمنياتها بسرعة الشفاء لجميع المصابين، مجددة موقفها الرافض لجميع صور العنف والتطرف والإرهاب.

 

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