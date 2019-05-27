الداخلية الفرنسية: اعتقال مشتبه به في تفجير ليون

أعلن وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير، أن الشرطة الفرنسية اعتقلت مشبوها بالتورط في التفجير الذي هز أحد شوارع ليون شرقي البلاد مؤخرا وأدى إلى إصابة 13 شخصا.

وقال كاستانير في تغريدة على "تويتر": "فيما يخص قنبلة ليون، تم القبض للتو على مشبوه بالتورط في التفجير"، دون أن يقدم المزيد من التفاصيل حول الموقوف أو مكان

اعتقاله.

وتسبب التفجير بعد ظهر الجمعة الماضية وسط مدينة ليون، بجرح 13 شخصا بينهم طفل، وأعلنت الشرطة أنها تبحث عن شخص مشتبه به في التفجير الذي صنفته "عملا إرهابيا"، وأعلنت أنه استخدمت فيه متفجرات يستعملها "داعش".